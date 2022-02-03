В Павловске обновили лыжню с использованием профессионального оборудования Фото: Олег ЗОЛОТО

В Павловске под Санкт-Петербургом этой зимой обновили традиционную лыжню. В этот раз маршрут прокладывали на профессиональном оборудовании и постоянно обновляют. Об этом 3 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе Павловского дворца.

- Первые лыжники, кто уже опробовал преображенную лыжню, рассказывают, что о таком катании можно было только мечтать. За исполнение мечты всех любителей активного зимнего отдыха мы благодарим жителя поселка Тярлево Ринада Ахметчина, который превратил павловскую лыжню в произведение спортивного искусства, - рассказали в пресс-службе Павловска.

Протяженность лыжни 32 километра. Она пересекает практически все районы Павловского парка. Начать лыжную прогулку можно от Мраморных и Театральных ворот, от стадиона и входной зоны в поселке Тярлево.