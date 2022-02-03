Более 9,6 тысяч классов школ в Петербурге ушли на дистанционку из-за коронавируса

Более 9 тысяч классов школ Петербурга ушли на удаленку Фото: Олег ЗОЛОТО

Меньше чем за неделю в Санкт-Петербурге на дистанционное обучение отправились более 5,5 тысяч классов школ. И это без учета учеников 7-11 классов, которые ушли на удаленку по распоряжению правительства города. Так, на 3 февраля 2022 года, из-за ОРВИ и коронавируса на обучении домой находятся свыше 9,6 тысяч классов. Об этом рассказали в комитете по образованию города.

- По данным на 3 февраля в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 9663 класса в 674 школах, - рассказали в комитете.

Напомним, что только в понедельник на дистанционном обучении были чуть больше 4,1 тысяч классов.

Кроме того, на карантин закрыты 184 группы в 87 детских садах.

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