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Здоровье3 февраля 2022 11:22

Более 9,6 тысяч классов школ в Петербурге ушли на дистанционку из-за коронавируса

Также на карантин закрылись 184 группы в детских садах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 9 тысяч классов школ Петербурга ушли на удаленку

Более 9 тысяч классов школ Петербурга ушли на удаленку

Фото: Олег ЗОЛОТО

Меньше чем за неделю в Санкт-Петербурге на дистанционное обучение отправились более 5,5 тысяч классов школ. И это без учета учеников 7-11 классов, которые ушли на удаленку по распоряжению правительства города. Так, на 3 февраля 2022 года, из-за ОРВИ и коронавируса на обучении домой находятся свыше 9,6 тысяч классов. Об этом рассказали в комитете по образованию города.

- По данным на 3 февраля в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 9663 класса в 674 школах, - рассказали в комитете.

Напомним, что только в понедельник на дистанционном обучении были чуть больше 4,1 тысяч классов.

Кроме того, на карантин закрыты 184 группы в 87 детских садах.

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