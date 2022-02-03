Более 127 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении от коронавируса в Петербурге

Более 127 тысяч петербуржцев проходят амбулаторное лечение от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Взрывной рост заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжается. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 3 февраля 2022 года в городе инфекцию выявили еще у 21,2 тысячи человек. А вот дома лечатся свыше 127 тысяч заболевших.

- На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 127 763 пациента. Почти все они получают бесплатные лекарства, - рассказали в Смольном.

Также в больницах проходят лечение почти 8 тысяч человек. На карантине находятся 4 тысячи жителей города.

Специалисты отмечают, что большая масса заболевших, это те, кто подхватил новый штамм "омикрон". С его появлением заболеваемость увеличилась в несколько раз. Причем, чаще стали болеть дети.

В связи с этим Смольный ввел новые ограничения. Со 2 по 13 февраля всем несовершеннолетним запрещено ходить в кафе и рестораны, а также в магазины.

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