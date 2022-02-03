Петербург не вошел в топ лучших мегаполисов по качеству жизни

Петербург не вошел в список лучших мегаполисов по качеству жизни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ООН 2 февраля представила новый рейтинг индекс городского процветания. В него вошли 29 мегаполисов со всего мира. Однако Санкт-Петербург в этот список не попал. В нем сравнивали города по качеству жизни и развитию инфраструктуры. Увы, Северная столица среди лучших названа не была.

- В итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов: Бангкок, Богота, Буэнос-Айрес, Гонконг, Дар-эс-Салам, Дели, Джакарта, Лагос, Лима, Лондон, Мадрид, Мехико, Москва, Найроби, Нью-Йорк, Осака, Париж, Пекин, Сантьяго, Сан-Паулу, Сеул, Сидней, Сингапур, Токио, Торонто, Хошимин, Шанхай, Ухань и Эр-Рияд, - говорится в исследовании.

Причем Москва вошла в топ-3 самых процветающих мегаполисов мира по комплексной оценке, а также победила в категориях "развитие инфраструктуры" и "качество жизни".

Петербург попадал в список ООН в 2012 году, однако среди самых быстро вымирающих городов мира.