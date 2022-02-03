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Здоровье3 февраля 2022 12:43

Около 1,7 тысячи студентов-медиков привлечены на помощь в поликлиники Петербурга

Они помогают справиться с возросшей нагрузкой из-за вспышки коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На помощь петербургским поликлиникам пришли почти 1700 студентов медицинских вузов и колледжей, и более 300 ординаторов

На помощь петербургским поликлиникам пришли почти 1700 студентов медицинских вузов и колледжей, и более 300 ординаторов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стремительный рост заражений коронавируса создал большую нагрузку на медицину в Санкт-Петербурге. Тысячи человек ежедневно обращаются за медицинской помощью в поликлиники. Вместе с этим, болеют и сами врачи. Для того, чтобы помочь городским поликлиникам были привлечены студенты медицинских вызов и колледжей. Об этом 3 февраля 2022 года рассказали в Смольном.

- К работе в поликлиники привлекаются ординаторы и студенты медицинских вузов, а также учащиеся выпускных курсов колледжей. Они оказывают существенную помощь в условиях колоссальной нагрузки на врачей, - рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Сегодня в городских поликлиниках врачам помогают почти 750 студентов из медицинских вузов Петербурга, 928 учащихся колледжей и 338 ординаторов.

Студенты обзванивают пациентов, которые находятся на лечении дома, проверяя их состояние, а также работают в регистратуре и принимают звонки в call-центрах.

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