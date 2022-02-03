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Звезды3 февраля 2022 12:57

Горельеф Мефистофеля с дома на Лахтинской улице передали из полиции на реставрацию

Шесть лет назад украшение с фасада сбили вандалы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Мефистофеля передали градозащитникам. Фото: ВООПиК СПб / Александр Чиженок

Мефистофеля передали градозащитникам. Фото: ВООПиК СПб / Александр Чиженок

Полицейские Петроградского района передали в петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) части горельефа Мефистофеля, которые шесть лет назад были сбиты вандалами с фасада здания на Лахтинской улице, 24. Теперь у «дьявольского» изваяния есть шанс на восстановление.

- К нам поступило обращение от праправнучки архитектора Александра Лишневского (по проекту которого построен дом – прим.ред) с просьбой забрать фрагменты разбитого горельефа Мефистофеля из камеры вещественных доказательств. При содействии КГИОП это удалось сделать, - сообщается на сайте городского отделения ВООПиК.

По словам зампредседателя отделения ВООПиК Антона Иванова, образ Мефистофеля будет восстановлен и займет место в экспозиции «История движения в защиту Петербурга».

А вот на фасад «Дома Лишневского» горельеф пока не вернется, так как здание пойдет под капитальный ремонт.