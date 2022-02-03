МЧС предупреждает о морозах до -27 градусов в Ленобласти

В Ленобласти ударят 27-градусные морозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое похолодание с настоящими февральскими морозами ждет жителей Ленинградской области уже в ближайшие сутки. Региональное управление МЧС предупреждает о падении температуры до пугающих -27 градусов.

- 4 февраля ночью и утром в отдельных районах Ленинградской области ожидается туман. По области небольшой снег, местами изморозь. Ночью местами понижение температуры воздуха до -27 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Сильные морозы обещают в восточных районах Ленобласти, а в западных будет -12…-17. Днем теплее: -7…-12, на востоке до -15 градусов. Ветер ночью переменный направлений, днем южный умеренный.

Атмосферное давление в ночные часы пойдет вверх, после чего меняться не будет.

В выходные дни холода пойдут на спад.

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