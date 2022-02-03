Более 22 млрд рублей на ювелирные украшения потратили жители Петербурга и Ленобласти в 2021 году

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2021 году потратили на ювелирные украшения 22,6 млрд рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в прошедшем 2021 году стали больше покупать ювелирные изделия. Об этом 3 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе компании SOKOLOV, которая провела исследование ювелирного рынка страны. По сравнению с допандемийным 2019 годом рынок в России вырос на 22 процента в деньгах.

- Ключевым трендом ювелирного рынка в минувшем году стал стремительный рост онлайн-продаж, - говорит Артем Соколов, управляющий партнер ювелирного бренда компании. Эффективная омниканальная коммуникация с клиентом станет, на наш взгляд, ключевым конкурентным преимуществом в наступившем году наряду с ростом значимости экологической и социальной ответственности производителей и продавцов.

Так, за прошлый год жители Петербурга и Ленобласти потратили на кольца, колье, серьги, броши и цепочки 22,6 миллиарда рублей. Рост на рынке за год составил 37 процентов. Это второе место по стране. Первое заняла Москва с областью, где на ювелирку потратили 86 миллиардов рублей.