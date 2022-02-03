Петербуржец пожаловался на роботов, обманувших его на сайте для людей без комплексов

Петербуржец лишился денег, посетив сайт знакомств. Фото: Олег ЗОЛОТО

Душещипательную историю рассказал полицейским житель Петербурга, который решил разнообразить свою личную жизнь общением на сайте для людей без комплексов. Мало того, что ему отвечала бездушная машина, за что с него списали деньги, так потом еще и в банке поиздевались над потерей.

- Хочу обратить внимание на сайт «БезКомплексов», заявленный как сайт знакомств, что подразумевает под собой общение живых людей с людьми! При регистрации надо оплатить взнос в размере 29 рублей, предварительно введя данные банковской карты. После этого общение происходит, но не с живым человеком, а с роботом, - жалуется мужчина.

Но суть не столько в разочаровании от того, что вместо знойной красавицы ему отвечал бездушный компьютерный алгоритм, сколько в потерянных деньгах.

- После второго обмена сообщениями всплывает окно с просьбой оплатить дальнейшую возможность переписки. Я не стал оплачивать, посмеялся, закрыл страницу и лег спать. Но проснулся от сигнала телефона, что с моей карты списаны средства, - отмечает потерпевший.

Он написал в техподдержку, но «получил откровенно издевательский ответ уже от живого человека». Мужчине пришлось заблокировать карту, чтобы не потерять еще больше денег. Теперь он требует пресечь деятельность мошенников.