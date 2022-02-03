Суд Петербурга отправил в тюрьму мужчину за покушение на убийство сестры знаменитого полярника Чилингарова

Василеостровский районный суд вынес приговор Ивану Ерёмину, напавшему на сестру Чилингарова / Фото: Пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд вынес приговор по делу о покушение на убийство сестры знаменитого полярника-исследователя Артура Чилингарова, Натальи Чилингаровой. Заседание состоялось 3 февраля 2022 года. Обвиняемого признали виновным.

- Вечером 20 апреля 2021 года, когда Наталья возвращалась домой на 1-ю линию Василевского острова, на нее в парадной напал мужчина. Будучи пьяным, нападавший на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, используя в качестве орудия неустановленный следствием предмет, не менее одного раза ударил по голове женщину, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также он размахивал ножом и ударил им по рукам женщины. Правда, ран оставить не успел, так как Наталья Николаевна начала кричать и на шум прибежала соседка. Скорая помощь после этого забрала женщину в больницу, где у нее обнаружили травму головы и сотрясение.

Суд назначил обвиняемому шесть лет колонии строгого режима и возместить ущерб на 400 тысяч рублей.