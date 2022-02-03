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Общество3 февраля 2022 14:45

Киберспортивный турнир-вечеринка по DotA 2 пройдет в Петербурге

Все желающие также смогут сыграть в FIFA 22, а красотки схлестнутся в Mortal Kombat
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Киберспортивный турнир-вечеринка пройдет в Петербурге / Фото: cyberdrug

Киберспортивный турнир-вечеринка пройдет в Петербурге / Фото: cyberdrug

В Санкт-Петербурге состоится настоящий киберспортивный турнир-вечеринка CyberDrug. Поклонники компьютерных игр смогут, как сразиться с соперниками "на ринге", так и просто стать зрителями на мероприятии. В нем примут участие более 150 игроков, которые поборются за приз в 135 тысяч рублей.

- Турин пройдет 19 февраля в киберпространстве на Большом проспекте Петроградской стороны. В данный момент открыта регистрация на все дисциплины, - рассказали организаторы.

Основной дисциплиной станет DotA 2. Рост ее аудитории за время пандемии в стране составил более 260 процентов. Также участник сыграют в самый популярный симулятор в мире - FIFA 22.

"Вишенкой на торте" станет Mortal Kombat среди пользовательниц сервиса Onlyfans с онлайн-трансляцией и комментариями известного блогера Киевстонера.