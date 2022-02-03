Мобильные поликлиники появились в Мурино и Кудрово

В Кудрово и Мурино появились мобильные поликлиники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области начали усиливать медицинское обслуживание. В первую очередь в Мурино и Кудрово. Так, в районы новостроек были направлены мобильные поликлиники. В Кудрово в дополнению к этому начал работать амбулаторный ковид-центр. Об этом 3 февраля 2022 года рассказали в областной администрации.

- Медицинская помощь в Кудрово организована силами Всеволожской больницы. В предоставленном бизнес-сообществом помещении на улице Центральной, 54Б взрослые с симптомами ОРВИ могут пройти тестирование на COVID-19, осмотр, оставить заявку на оформление больничного листа и по направлению медработника пройти флюорографическое обследование, - рассказали в администрации региона.

В амбулатории для взрослых, которая расположилась в доме 1 по Областной улице, принимают пациентов без признаков простуды. По неотложным поводам принимают акушеры-гинекологи и стоматологи.

В Мурино работают пять мобильных пункта - три из них на пересечении проспекта Менделеева и улицы Шувалова, еще одна — рядом с отделением на Воронцовском бульваре. Пятый амбулаторий возле метро "Девяткино".

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