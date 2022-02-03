В Петербурге задержали мужчину, который фотографировал голой 2-летнюю дочь своих друзей

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы

В Петербурге спустя два дня задержали мужчину, который снимал интимные фотографии двухлетней девочки во время застолья с друзьями. 31 января праздничный ужин в Приморском районе Санкт-Петербурга закончился возбуждением уголовного дела.

Семейная пара пригласила к себе гостей, чтобы отпраздновать покупку новой духовой печи. Пока взрослые отмечали радостное событие, в соседней комнате мирно спала двухлетняя малышка. Дружелюбная атмосфера вечера закончилась, когда мама увидела, как девочку фотографирует один из гостей.

- 32-летняя женщина в полиции рассказала, что во время застолья ее 36-летний знакомый несколько раз выходил из кухни под предлогом аллергии на домашнее животное. В очередной раз он встал из-за стола, чтобы воспользоваться уборной. Когда прошло минут 20, женщина решила проверить, все ли у него в порядке. Она увидела, что в туалете свет не горит, и прошла в комнату дочери, где и находился мужчина, - сообщил источник "КП-Петербург".

Зашел в детскую комнату гость не из праздного любопытства. В руках у него женщина увидела телефон, на который тот фотографировал ее маленькую дочь. Мать девочки тут же начала разбираться: выхватила телефон и выгнала мужчину из комнаты.

- В тот момент пояснить свои действия знакомым мужчина не смог. Все фотографии с телефона были удалены отцом ребенка, - сообщил источник "КП-Петербург".

Позже было написано и заявление в полицию. Подозреваемого искали два дня и наконец нашли. Мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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