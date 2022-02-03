Эрмитажный кот Ахилл борется за победу в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»

Эрмитажный кот Ахилл может стать самым ласковым и нужным зверем 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эрмитажного кота Ахилла номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Судя по сайту премии, котика из Северной столицы называют самым «медийным» животным 2021 года – его имя чаще всего упоминали в СМИ. Ахилл был в центре внимания журналистов на минувшем чемпионате Европы по футболу.

- Он предсказывал победу команд, выбирая из двух мисок с флагами стран, - напоминают создатели премии.

Проголосовать за Ахилла можно по ссылке на сайте премии. Соперники у него очень сильные, почти каждый второй чем-то помог людям. Например, пес Гектор из Кировской области спас от пожара хозяина, девочку и кота. А вот кошка Коко из Японии вообще на день стала начальником полиции после того, как привлекла внимание людей к неподвижно лежащему мужчине – его в итоге спасли медики.