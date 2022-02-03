29 случаев температурных качелей в Петербурге помешали коммунальщикам с уборкой снега

С начала зимы в Петербурге утилизировали более 2,7 млн кубометров снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские коммунальщики посетовали на 29 случаев температурных качелей, которые помешали нормально убирать снег в период с декабря по январь. Об этом сообщает городской комитет по благоустройству. В Смольном подчеркивают, что Северную столицу чистят в усиленном режиме, но из-за циклонов осадки идут почти каждый второй день, что осложняет работу. Ежедневно на улицах города трудятся свыше 1 тысячи единиц техники и более 1,1 тысячи дворников.

- С начала зимнего сезона с улиц Петербурга собрали и вывезли на утилизацию свыше 2,7 млн кубометров снега. Это вдвое больше, чем за зиму 2020-2021 годов. Из-за 29 случаев колебаний температуры из минуса в плюс и обратно на улицах моментально образуется гололедица. Чтобы обезопасить движение пешеходов, рабочие продолжают интенсивно убирать тротуары, - подчеркнули в пресс-службе комитете по благоустройства.

Добавим, что ранее в Смольном объясняли задержку с уборкой снега просто – его долго плавить на специальных пунктах, зато это экологично.

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