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Происшествия3 февраля 2022 17:10

Жительница Петербурга случайно отравила трехлетнего сына каплями от насморка

Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает

Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 2 февраля в Детскую городскую больницу №5 в Санкт-Петербурге доставили трехлетнего мальчика с острым отравлением. Оказалось, что так на нем сказалось усердное лечение насморка.

- С ребенком была 37-летняя мама. Она пояснила, что пять раз в день давала простуженному сыну капли от насморка. В итоге ребенок случайно получил передозировку лекарством, - сообщил источник "КП-Петербург".

Заботливая женщина немного перестаралась, но сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. В состоянии средней тяжести его оставили лечиться в больнице.