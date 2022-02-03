Жительница Петербурга случайно отравила трехлетнего сына каплями от насморка

Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 2 февраля в Детскую городскую больницу №5 в Санкт-Петербурге доставили трехлетнего мальчика с острым отравлением. Оказалось, что так на нем сказалось усердное лечение насморка.

- С ребенком была 37-летняя мама. Она пояснила, что пять раз в день давала простуженному сыну капли от насморка. В итоге ребенок случайно получил передозировку лекарством, - сообщил источник "КП-Петербург".

Заботливая женщина немного перестаралась, но сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. В состоянии средней тяжести его оставили лечиться в больнице.