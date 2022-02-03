Интервалы движения поездов в метро Петербурга увеличили из-за «омикрона»

В петербургском метро немного сократили интервалы движения поездов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Интервалы движения поездов в петербургском метрополитене немного увеличились из-за влияния «омикрона». Оказалось, что из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в подземке существенно снизился пассажиропоток. В первых числах февраля в метро было на четверть меньше людей по сравнению с показателями января. Как объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», изменения в движении поездов будут почти не заметны.

- Парность (количество - прим.ред.) поездов сократили. График распределен равномерно в течение дня, увеличение интервалов меньше чем минута, получается. Лишь к закрытию работы метро это можно ощутить, - отметили в подземке.

В метрополитене добавляют, что у них растет количество заболевших сотрудников. В связи с этим приходится оптимизировать рабочие смены других коллег, поэтому с качеством перевозок и их безопасностью все в порядке. К слову, на предприятии вакцинировалось подавляющее число сотрудников.