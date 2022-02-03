МЧС предупреждает о крепких морозах в Ленобласти утром 4 февраля

До минус 25 градусов обещают в Ленобласти в пятницу, 4 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти наступят крепкие морозы с температурой минус 25 градусов. Резко похолодает к утру пятницы, 4 февраля, из-за этого ГУ МЧС России по 47 региону даже выпустило экстренное предупреждение. Холодать начнет еще во второй половине ночи. В связи с этим спасатели предупредили о повышении вероятности ДТП, повреждений линий связи, ЛЭП, а также травм пешеходов из-за обморожений или при неудачных падениях.

- В группе риска находятся дети, пожилые люди и, особенно, лица без определенного места жительства: они больше всего подвержены переохлаждению. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней может нарушиться терморегуляция, а у детей эта функция организма еще несовершенна, - подчеркивают в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Спасатели просят жителей 47 региона проверят техническое состояние своих автомобилей, как следует поесть перед выходом на улицу, а главное – утепляться, особенно это касается ног, рук и головы. Лучше всего одеться многослойно.

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