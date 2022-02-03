Обновленный Дом книги в Петербурге откроется 14 мая

В Петербурге к концу лета обещают открыть обновленный Дом книги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский пообещал открыть обновленный Дом книги уже 14 мая. Напомним, на днях должен состояться суд, который должен вернуть помещения собственнику исторического здания, «ЗАО «Зингер». Два десятка лет на месте работал частный книжный магазин, но теперь его выселяют, а договоры субаренды признают недействительными. Владельцы здания больше не хотят сдавать помещения по арендной ставке, сниженной в 1,5-2 раза. В связи с этим Смольный захотел вернуть в Дом книги старый городской магазин, выселенный в 1999 году.

По словам Борис Пиотровского, вскоре в здании начнется косметический ремонт, в это время магазин не будет работать. В день открытия власти обещают создать в книжном подборку произведений о деяниях Петра I.

- Под моим руководством создана рабочая группа, она будет заниматься разработкой концепции обновленного магазина. В нее вошли представители Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, директор «Подписных изданий» Михаил Иванов, директор издательства «Поляндрия» Олег Филиппов, главный редактор издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова, издатель комиксов Дмитрий Яковлев и другие, - цитируют Бориса Пиотровского в «Петербургском дневнике».