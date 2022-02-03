СК возбудил дело по декабрьским жертвам отравления барием в клинике в Петербурге

Тот самый диагностический центр на улице Сикейроса, где отравилось более 20 пациентов. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по декабрьским случаям отравления сульфатом бария в диагностическом центре в Петербурге. Об этом «КП-Петербург» сообщил сын одной из погибших пациенток, молодой человек объединился с другими пострадавшими пациентами. Напомним, официально СК признал только три смерти от препарата, применяемого при рентгене желудка. Еще три смерти под вопросом. При этом в СК отчитывались лишь о случаях отравления в период с 10 по 26 января 2022 года. Но в медийном пространстве появились люди, утверждавшие, что их родные пострадали от обследования желудка в клинике еще в декабре 2021 года.

- Дело возбуждено. Изначально узнал о возбуждении первого дела (по смерти трех пациентов – Прим.Ред.) и написал СК заявление, чтобы меня тоже признали потерпевшим и приобщили к делу. Мама скончалась в ночь на 26 января. Был первого февраля у них и давал показания. По декабрьским инцидентам тоже ведется дело, - подчеркнул Дмитрий Еремин, сын погибшей пациентки.

Добавим, что «КП-Петербург» попыталась разобраться с помощью ученых-медиков, что именно не так с тем сульфатом бария, которым отравились более 20 пациентов диагностического центра.