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Общество3 февраля 2022 18:33

945 детей привилось от коронавируса в Петербурге

Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Детей вакцинируют двухкомпонентной вакциной "Спутник М".

Детей вакцинируют двухкомпонентной вакциной "Спутник М".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

в Санкт-Петербурге продолжается кампания по вакцинации от коронавируса детей и подростков. На четверг, 3 февраля, количество несовершеннолетних, сделавших прививку от новой инфекции, перевалило за 900 - хотя еще вчера было всего 507. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

- В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 945 детей, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что "детская" вакцина "Спутник М" - единственная на данный момент, разрешенная к использованию для подрастающего поколения - так же, как и "взрослая", применяется в два этапа. Поэтому через двадцать один день всех мальчишек и девчонок пригласят на повторную вакцинацию.

Ранее "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" рассказывала о том, как дети и подростки переносят вакцинацию. Пока что единственное, что удивляет их родителей - практически полное отсутствие побочных эффектов.

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