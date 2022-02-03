В Колпино построят новый корпус Боткинской больницы на 770 коек

Новый корпус Боткинской больницы появится в Колпинском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Колпинском районе Петербурга построят новый корпус Боткинской больницы, рассчитанный на 770 коек. В Смольном подписали соответствующую дорожную карту по возведению медучреждения. Несколько миллиардов рублей на строительство добавит инвестор, один из крупных российских банков. Корпус больницы расположится на перекрестке улиц Севастьянова и Георгия Водольянова.

- Соглашение о намерении создать медучреждение подписали еще на ПМЭФ-2021. Больничный комплекс планируется построить на основе концессионного соглашения, - отметил губернатор Александр Беглов.

О сроках завершения строительства нового корпуса больницы имени Боткина пока не говорится.

Ранее в Смольном рассказали о реализации другого амбиционного проекта – диспетчерского пункта в Пулково под названием «Вышка» с высотой в 70 метров. Закончить строительство обещают в 2023 году.