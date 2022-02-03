В Петербурге отстранили от работы сотрудников ГКДЦ №1 в Петербурге, где пациенты отравились барием

Сотрудников ГКДЦ №1 в Петербурге из отделения лучевой диагностики отстранили от работы.

В Петербурге отстранили от работы нескольких сотрудников Городского консультативно-диагностического центра №1, где произошло массовое отравление сульфатом бария. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник из медучреждения. Напомним, официально СК объявил о трех случаев гибели пациентов, принявших препарат при рентгене желудка. Однако потом следователи присмотрелись еще к трем январским смертям. Более того, в начале февраля СК возбудил дело и по случаям отравления в декабре.

- Все сотрудники отделения лучевой диагностики временно отстранены от работы и дали подписку о неразглашении. Собственно, само отделение не работает с момента обысков и возбуждения уголовного дела, - отметил источник «КП-Петербург».

Добавим, что по громкому делу арестовали главного врача, одобрившего закупку некачественного препарата. Недавно «КП-Петербург» поговорила с опытными учеными-химиками, чтобы разобраться, что именно могло попасть в казалось бы безопасный препарат, сделанный по ГОСТу.

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