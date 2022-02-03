Близкого друга помощника Курпатова после обысков оставили на свободе

Алексея Прорешнего (на фото в середине) оставили на свободе по делу о мошенничестве в отношении доктора Курпатова.

СК оставил на свободе Алексея Прорешнего, жениха Алексея Иевского, по громкому делу о мошенничестве в отношении доктора Андрея Курпатова. Напомним, утром у мужчины внезапно начались обыски. Его партнер сидит в СИЗО, поэтому родные забеспокоились – неужто и Прорешнего сделают подозреваемым или обвиняемым. Но нет, он остается свидетелем.

- Обыск проходил с семи утра. Вышел из отдела Алексей только в десять вечера. Никаких обвинений ему не предъявили, но Алексей подписал какую-то бумагу о неразглашении подробностей дела. Я думаю, что это просто способ морального давления, - рассказал «КП-Петербург» Константин Иевский, отец арестованного Алексея Иевского.

Добавим, что ранее суд вновь продлил арест бывшего помощника Андрея Курпатова. Алексея Иевского обвиняют в хищении денежных средств у знаменитого психотерапевта. Он вину отрицает, заверяя, что все купленные им объекты и полученные деньги были подарком от Курпатова, поскольку они состояли в романтических отношениях.