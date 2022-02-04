Последние новости в Санкт-Петербурге на 4 февраля 2022 года: Дистанционные больничные и арест инспектора ГИБДД за сломанную руку оперативника

Последние новости в Санкт-Петербурге на 4 февраля 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 4 февраля 2022 года. В Смольном наконец-то рассказали новости о создании единой квитанции по оплате за услуги ЖКХ. Первые объединенные «бумажки» появятся уже в ноябре 2022 года. Горожане смогут без комиссии заплатить сразу и за свет, и за воду, и за отопление, и за капремонт.

Суд отправил под домашний арест экс-инспектора ГИБДД Александра Колесникова, который сломал руку девушке-оперативнику при задержании. Свою вину он не признает. Дома ему придется пробыть минимум до 1 апреля 2022 года, пока идет следствие.

С 4 февраля в Санкт-Петербурге разрешили закрывать больничный лист дистанционно. Открытие больничного не одобрил Минздрав РФ. Но зато на выписку пациентам теперь идти не обязательно. Для этого нужно позвонить в службу 112 или закрыть больничный через портал «Здоровье петербуржца». Ноу-хау ввели по причине того, что на дому сейчас лечатся более 200 тысяч человек с легкой формой ковида и признаками ОРВИ.

Наконец, «КП Санкт-Петербург» проследила путь того самого сульфата бария от производителя до медцентра на Сикейроса и вместе с учеными химиками разобрала, что могло стать причиной смерти людей, пришедших на обычный рентген желудка.