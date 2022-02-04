17-градусный мороз и туман накрыли Петербург утром в пятницу

Днем 4 февраля будет морозно и ясно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкий мороз накрыл Петербург утром 4 февраля. В отличие от последнего времени, когда температура держалась чуть ниже нулевой отметки, в ночь на пятницу пришло серьезное похолодание. Из-за антициклона температура упала ниже -17 градусов.

На 7:30 утра температура в Санкт-Петербурге составляет 17,7 градуса. Ветра нет. Давление держится на уровне 762,2 мм ртутного столба, что близко к норме. Влажность составляет 82%. В отдельных районах туман, о чем накануне предупреждало городское управление МЧС.

Но днем будет все же теплее. По данным городского гидрометцентра, температура составит от -7 до -9 градусов. Ветер южный направлений, умеренный. Без существенных осадков. Из-за облаков появится долгожданное солнце.