Губернатор предложил уйти в отставку главе МО Лиговская-Ямская, про которого пели песни

Главе МО Лиговская-Ямская предложили уйти в отставку. Фото: twitter.com/spb_ai

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил письмо главе Муниципального образования Лиговская-Ямская Вадиму Войтановскому. Последнему предложено уйти в отставку по доброй воле.

- Беглов потребовал удалить в отставку главу МО Лиговка-Ямская за нарушение антикоррупционного законодательства. Требование абсолютно правомерное. За 2021 год Войтановский подал две декларации (как депутат МО и как кандидат в ЗакС). В одной он скромный чиновник, в другой совсем нет, - написал в соцсетях депутат муниципалитета Александр Изотов, опубликовавший фото письма.

Правда, глава МО должен сам инициировать свою отставку. А вот с этим могут быть проблемы. По словам Изотова, для отставки надо собрать совет муниципалитета который: а) не собирался уже почти год; б) может быть собран только по инициативе главы МО, который вряд ли этого захочет.

- Как в кино, «чтобы завтра вас здесь не было», не происходит. Теоретически, он (Войтановский) может оставаться на своем месте еще приличное время, - пишет депутат.

Напомним, что Вадим Войтановский стал известен на всю страну после песни со словами : «Не Путин и не Ходорковский, мой мужчина — Войтановский», которую исполнила одна из его подчиненных.