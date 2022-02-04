МЧС предупреждает о тумане в Петербурге

Туман накрыл Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Проще говоря – о тумане, который накрыл город утром 4 февраля. Особых неудобств это не причиняет. Только видимость на дорогах немного снизилась.

- В утренние часы местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах, не превышать скорость и держать дистанцию. А пешеходам стоит учитывать обстоятельства и не перебегать дорогу перед приближающимся транспортом. Тем более, что на улице очень холодно и скользко – гололед.

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