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Происшествия4 февраля 2022 5:43

ДТП с двумя самосвалами собрало 3-километровую пробку КАД

Видео опубликовано в соцсетях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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ДТП с самосвалами собрало пробку на КАД. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с самосвалами собрало пробку на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием двух тяжелых самосвалов произошло утром 4 февраля на внутреннем кольце северной части КАДа. Авария произошла между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры. Проезд в этом месте затруднен.

- Самосвалы побились на внутреннем кольце перед съездом на проспект Культуры, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы.

Судя по опубликованным в сосетях кадрам, у обоих грузовиков разбиты кабины. Как это получилось – непонятно, учитывая, что машины шли друг за другом. После столкновения самосвалы развернуло.

На месте работают экипажи ГИБД и сотрудники дорожных служб. Длина пробки составляет около трех километров.