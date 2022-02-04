Петербурженка организовала подпольное казино в съемной квартире

Полиция накрыла нелегальное казино в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 39-летней женщины, которая организовала подпольное казино в съемной квартире. Причем нелегальный бизнес не успел даже окупиться, проработав всего неделю.

- 31 января в одном из жилых помещений дома 15 по проспекту Просвещения сотрудниками полиции было выявлено игорное заведение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Здесь провели обыск, в ходе которого стражи порядка изъяли 10 моноблоков, ноутбук и мобильный телефон, использовавшиеся при работе казино.

Полицейские задержали администратора игорного заведения и организатора нелегального бизнеса. В отношении последней 2 февраля было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.