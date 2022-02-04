Гребень антициклона принес морозы в Петербург

В пятницу в Петербурге будет морозно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Февральские морозы пришли в Петербург после долгого периода относительно теплых дней. Ночью температура падала ниже -19 градусов. Благодарить за это стоит антициклон, оказывающий влияние на город.

- Днем погоду в Петербурге продолжит формировать гребень антициклона. Облачность станет меньше, обойдется без осадков. Среднесуточный температурный фон окажется на 7-8 градусов ниже климатической нормы, - сообщает в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Согласно прогнозу, днем в городе будет -7…-9 градусов, по Ленинградской области до -10, местами до -15. Ветер южный, умеренный. Давление будет держаться около нормы и составит 758 мм ртутного столба.

Но надолго морозы не задержатся. Уже в воскресенье вновь потеплеет до ноля.

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