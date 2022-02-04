В Олимпийских играх в Пекине примут участие 29 спортсменов из Петербурга

29 петербургских спортсмена примут участие в Олимпийских играх в Пекине Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 4 февраля 2022 года, в Пекине начинаются XXIV Олимпийские зимние игры. В Китай сражаться за медали вместе с российской сборной отправились 29 спортсменов из Санкт-Петербурга. Они будут бороться в таких дисциплинах, как биатлон, шорт-трек, керлинг, сноуборд и ногое другое. Губернатор города Александр Беглов направил олимпийцам приветствие и поддержку.

- На Белую Олимпиаду-2022 Санкт-Петербург отправляет сильную команду. В сборную включены титулованные мастера в фигурном катании, керлинге, хоккее, других видах спорта, - отметил градоначальник.

Губернатор выразил уверенность в том, что петербургские спортсмены проявят все свое мастерство и волевой характер для того, чтобы выхватить победу. Также он пожелал всей сборной России здоровья и ярких побед.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: