Несколько электричек задержаны под Петербургом из-за поломки

Сразу несколько электричек опаздывают в Петербург из-за поломки Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу несколько электричек задерживаются в Санкт-Петербург из-за поломки. Утром в пятницу, 4 февраля 2022 года, задержка произошла на участке Гатчина - Варшавская - Петербург. Причиной стала техническая неисправность. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Задержаны несколько поездов: № 7462 Луга - Санкт-Петербург (Балтийский), № 809 Санкт-Петербург (Балтийский) – Псков, № 6104 Луга – Санкт-Петербург (Балтийский), № 6416 Сиверская – Санкт-Петербург (Балтийский), №6401 Санкт-Петербург (Балтийский) - Сиверская, - рассказали в пресс-службе.

В итоге из-за поломки электрички задерживаются от 30 минут до 1 часа 40 минут.

Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам и сообщила, что предпринимает все меры для того, чтобы восстановить движение и вернуться в график.