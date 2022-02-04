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Происшествия4 февраля 2022 7:26

Мигрант зарезал партнера по нардам в кафе «Водопад» в Петербурге

Уроженца Азербайджана ищет полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Мужчина зарезал партнера по нардам в кафе.

Мужчина зарезал партнера по нардам в кафе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга и Ленобласти объявила в розыск 45-летнего гражданина Азербайджана, который ночью 3 февраля повздорил в кафе с партнером по нардам и ударил того ножом в грудь. Потерпевший был госпитализирован в состоянии клинической смерти, но позднее скончался.

- Около 02:00 в кафе «Водопад» (улица Седова, 154) неизвестный мужчина во время внезапно возникшей ссоры ножом ударил в грудь гражданина РФ 1972 года рождения, которого очевидцы на автомобиле доставили в НИИ Скорой помощи в состоянии биологической смерти, - сообщает источник «КП-Петербург».

По данным «Невских новостей», причиной спора стала проигранная партия в нарды. Горячий иностранец не смог принять неудачный исход и воткнул нож в оппонента. После чего мужчина прыгнул в свой внедорожник «Мицубиси Паджеро» черного цвета и скрылся.

Следственным комитетом возбуждено дело об убийстве. Мигранту грозит до 15 лет лишения свободы.