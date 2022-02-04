Сотрудницу МФЦ изнасиловали в Ленобласти

Полиция Ленобласти задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 25-летней девушки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ломоносовского района задержала 22-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 25-летней девушки. Все произошло у нее в гостях ранним утром 3 февраля. Известно, что потерпевшая работает ведущим специалистом местного МФЦ.

- Установлено, что в деревне Горбунки находящийся в гостях мужчина, после совместного распития спиртных напитков, изнасиловал женщину 1996 года рождения, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает источник «КП-Петербург».

О происшествии в полицию заявил знакомый потерпевшей. Стражи порядка прибыли на место и через три часа, «по горячим следам», задержали подозреваемого.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело. Наказание по статье за изнасилование предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.