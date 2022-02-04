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Общество4 февраля 2022 8:07

На внеплановые каникулы в Ленобласти уйдут ученики 1-4 классов школ

Остальные школьники перейдут на дистанционное обучение
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На внеочередные каникулы ученики начальной школы Ленинградской области уйдут с 14 по 23 февраля

На внеочередные каникулы ученики начальной школы Ленинградской области уйдут с 14 по 23 февраля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Ленинградской области изменило время проведения внеплановых каникул для школьников. Кроме того, отдыхать в итоге будут не все ученики, а только младших классов. Соответствующее постановление 4 февраля 2022 года опубликовала администрация 47-го региона.

- Мы скорректировали изначально запланированные даты каникул по рекомендации Роспотребнадзора. Это связано с эпидемиологическим порогом, который у нас не превышен, - пояснил губернатор Александр Дрозденко.

Так, с 14 по 23 февраля 2022 года на внеплановые каникулы уйдут дети с 1 по 4 классы. Учащиеся 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение. Однако, если в какой-то школе превышен порог заболеваемости, то она может перевести на удаленку детей раньше назначенного срока.

Кроме того, детей, которые питались в школах бесплатно, по заявлению родителей обеспечат продуктовым набором и молоком.

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