Женщина сломала руку, «упав в шахту лифта» в Петербурге

Петербурженка пострадала, упав на гололеде. Но ее спутник соврал про падение в шахту лифта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скорая помощь и полиция Петербурга были экстренно направлены на вызов, поступивший по номеру 112. В сообщении некий мужчина рассказывал о падении женщины в шахту лифта. Учитывая обстоятельства, на указанный адрес срочно выехали медики. Но все оказалось не совсем так.

- В седьмом подъезде девушка (39 лет) упала в шахту лифта, сломала руку. Заявитель самостоятельно достал ее, помощь МЧС не требуется, - приводит оперативные данные источник «КП-Петербург»

Однако прибывший на место участковый выяснил, что никакого падения в шахту лифта не было. Женщина действительно получила травму, но поскользнувшись на гололеде около подъезда. Ее госпитализировали.

Зачем звонивший мужчина соврал про обстоятельства ЧП, сейчас выясняет полиция.