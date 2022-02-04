Более 21,8 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге за сутки

В Петербурге продолжился рост заражений коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заражаемость коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжила расти и установила новый рекорд. Правда на этот раз скачек за сутки оказался не такой же большой, как раньше. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 4 февраля 2022 года в городе инфекцию выявили еще у 21,8 тысячи жителей города.

- За сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 21 832 человек. Рост составил 2,8 процента за день, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Также за минувший день от коронавируса выздоровели 6867 человек, жертвами инфекции стали 57 пациентов. В общей сложности за время пандемии в Петербурге болезнь была выявлена у 1 100 752 жителей города, из них выздоровели 878 175 пациентов и скончались 30 135 человек.

Напомним, что с 4 февраля жители Петербурга смогут закрыть больничный лист удаленно. Для этого им не надо идти в поликлинику, что сократит нагрузку на систему здравоохранения. Чтобы закрыть больничный лист, пациент может обратиться в службу 122 или сделать это через портал "Здоровье петербуржца".