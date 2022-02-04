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Происшествия4 февраля 2022 9:00

Инженера-строителя задержали за педофилию в Петербурге

Пять лет назад он развлекался в своей квартире с двумя детьми
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Инженера задержали за педофилию в Петербурге.

Инженера задержали за педофилию в Петербурге.

Петербургские полицейские задержали 40-летнего мужчину, инженера-строителя крупной компании, которого подозревают в педофилии. По данным оперативников, пять лет назад в своей квартире в Московском районе он развращал двух детей 12 и 13 лет.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый, который дал признательные показания в вышеуказанном преступлении, - сообщает источник «КП-Петербург».

3 февраля в отношении мужчины следователями регионального управления СК было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Были потерпевшие мальчиками или девочками, не уточняется.