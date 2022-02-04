Пенсионеров в Петербурге обокрали под предлогом отдыха на Кубе

Трех пенсионерок в Петербурге обокрали под предлогом полета на Кубу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге три пенсионерки лишились денег, решив слетать на Кубу. 3 февраля 2022 года в полицию обратились женщины 68, 71 и 78 лет, которые рассказали историю о том, как их обманула знакомая. Об этом "КП-Петербург" поведал источник в правоохранительных органах.

- 17 января их общая знакомая предложила женщинам съездить в тур на Кубу и дала номер некой девушки, которая должна была помочь с путевками, - рассказал источник.

Однако стоимость тура для всех оказалась разная. Одна заплатила 80 тысяч рублей, вторая 120 тысяч и третья 40 тысяч рублей. Все они перевели деньги на неизвестный счет. Но путевки им так и не выдали.

28 января "турагент" сообщила, что перелет переносится на 1 февраля, а потом, что на 5 февраля. Устав ждать, пенсионерки обратились в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.