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Происшествия4 февраля 2022 9:18

Садовод устроил нарколабораторию в туалете дома на своем участке в Ленобласти

У мужчины нашли полкило синтетического зелья
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Садовод устроил нарколабораторию в туалете. фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Садовод устроил нарколабораторию в туалете. фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередную самодельную нарколабораторию накрыли сотрудники полиции. Она располагалась в садоводстве «Колос» в Кипенском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти. Зелье на своей даче варил 31-летний «садовод».

- В результате проведения обыска по месту жительства задержанного было обнаружено и изъято: химические реактивы, лабораторное оборудование и синтетическое наркотическое средство массой более 500 граммов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские установили, что наркотики мужчина варил для интернет-магазина, работающего в теневом секторе всемирной сети. Лабораторию он оборудовал прям в туалете. В отношении «садовода» возбуждено уголовное дело, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.