Заведующую отделом лучевой диагностики медцентра в Петербурге, где от бария погибли 7 человек, задержали Фото: Олег ЗОЛОТО

Появился еще один фигурант уголовного дела о массовом отравлении барием в диагностическом центре в Санкт-Петербурге. В качестве подозреваемой задержали заведующую отделом лучевой диагностики центра. Об этом 4 февраля 2022 года рассказали в следственном комитете.

- Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения, - пояснили в комитете.

Напомним, что ранее был задержан и отправлен под стражу главный врач медучреждения. Он обвиняется по уголовной статье - причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Из-за смертельного бария скончались семь человек, еще около 20 пострадали.

Также следователи установили компанию, которая поставила в центр смертельный химический препарат. Расследование продолжается.

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