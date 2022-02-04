Кот Ахилл прокомментировал свою номинацию на международную премию

Эрмитажный кот Ахилл прокомментировал свою номинацию на премию Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне стало известно, что главный эрмитажный кот Ахилл стал номинантом международной премии "Мой ласковый и нужный зверь". Знаменитый предсказатель из Санкт-Петербурга поблагодарил всех за такую честь и предложил поддержать всех участников.

- Необыкновенно приятно и даже как-то неловко оказаться в компании настоящих героев из новостных заголовков. Тем более, что поставлена задача выбора одного достойнейшего. Но выбор сделать просто не возможно, - передал свои мысли кот в своем Instagram.

Ахилл отметил, что своим участием он хочет выступить в роли собирательного образа и дать возможность каждому проголосовать за всех.

Также кот поддержал команду "Зенит", которая попала в номинацию "В ответе за тех". Футболисты выходили перед игрой с собаками, напоминая о том, что хвостатым лучше всего дома, а не на улице или в приюте.