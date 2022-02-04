Трое детей пропали без вести после пожарной тревоги в детском центре в Петербурге

Трое детей пропали без вести в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге трое детей пропали без вести после учебной пожарной тревоги в Центре содействия семейному воспитанию на улице Лени Голикова в Кировском районе. Это произошло вечером 3 февраля 2022 года. Когда учения закончились и все утихло, пропажу обнаружила одна из воспитателей центра. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 36-летняя воспитатель центра рассказала, что около шести часов вечера во время учебной пожарной тревоги ушли и так и не вернулись трое воспитанников, - сообщил источник.

Так, пропали 17-летняя девятиклассница, а также двое 15-летних восьмиклассников - мальчик и девочка.

Известно, что ранее подростки никогда не уходили. На учете в ОДН не состоят. Сейчас пропавших разыскивает полиция.