Инспектор ДПС потушил горящую машину в Петербурге

Сотрудник ГИБДД потушил горящую машину в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудник ДПС предотвратил возможный серьезный пожар. В полдень 3 февраля сотрудник ГИБДД заметил автомобиль, который ехал по дороге и при этом дымился. При этом, сам водитель машины, вероятно, не видел задымления и продолжал ехать. На помощь ему подоспел полицейский. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

- Инспектор ДПС ОГИБДД по Кронштадтскому району оформлял административный материал и увидел, как движется дымящийся автомобиль Subaru, - рассказали свидетели.

Тогда инспектор прыгнул в патрульную машину, включил маяки и последовал за дымящимся автомобилем. Перегородив водителю дорогу, он указал, чтобы тот съехал на обочину, достал огнетушитель.

- На момент остановки транспортного средства уже было видно пламя из под задней части автомобиля. Полицейский, используя огнетушитель, потушил горящий автомобиль, после чего вызвал МЧС, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря оперативной работе полицейского пожар не начался.