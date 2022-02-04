МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге ночью 5 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург надвигается непогода. Об этом жителей Северной столицы предупредило управление МЧС. Ожидается, что в ночь на 5 февраля 2022 года в городе поднимется сильный ветер. Из-за этого поездки на машине лучше отложить.

- 5 февраля в ночные часы в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, - рассказали в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Напомним, что утром на Петербург опустился густой туман. При этом сильно похолодало. Температура воздуха в течение дня будет на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Зато из-за облаков наконец-то показалось солнце. Снега в пятницу также не ожидается.

А уже 5 февраля в Северную столицу снова вернутся снегопады и тепло.

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