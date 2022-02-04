В Петербурге нашли запертого в подвале 4-летнего мальчика

Чуть позже пришел мужчина, предположительно отец ребенка, который открыл дверь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 февраля в полицию Петербурга обратилась женщина, которая услышала детский плач у подвала одного из домов в Выборгском районе. Разглядеть, что именно происходит внизу, и почему малыш в слезах, у нее не получилось. Это предстояло сделать прибывшим на место полицейским.

- Выяснилось, что в подвале одной из парадных действительно заперт ребенок. Вокруг собралась целая группа очевидцев. Всех волновала судьба мальчика, - сообщил источник "КП-Петербург".

Чуть позже пришел мужчина, предположительно отец ребенка, который открыл дверь. Внутри маленькой комнатки без окон полиция увидела 4-летнего заплаканного мальчика. Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Причины его поступка пока не ясны.