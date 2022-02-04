19-летнего парня задержали в Петербурге за секс с 13-летней девочкой

В Петербурге задержали 19-летнего парня за совращение 13-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 19-летнего парня, совратившего 13-летнюю девочку. Об этом 4 февраля 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. Заявление в полицию подала мать школьницы.

- Женщина рассказала, что в ноябре 2021 года тогда еще 18-летний парень в коммунальной квартире в доме 5, корпус 1, по улице Чебышевского в городе Петергоф вступил в половую связь с ее дочерью 2008 года рождения, - рассказал источник.

После проверки информации 3 февраля следственный комитет возбудил уголовное дело. Молодому человеку светит до четырех лет тюрьмы.

Известно, что юноша уже дважды попадал под уголовную ответственность. Оба раза за кражи, в том числе у соседки по коммунальной квартире.