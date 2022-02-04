Два автобуса столкнулись из-за неубранного снега в Металлострое

В Металлострое не смогли разъехаться два автобуса. Фото: vk.com/spb_today

Движение автобусов в Металлострое парализовал неубранный снег. На одной из центральных улиц поселка, входящего в состав Колпинского района Петербурга, не смогли разъехаться две пассажирские машины.

- Неубранный снег на проезжей части не дал разъехаться двум автобусам в Металлострое, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

На опубликованном в соцсетях фото видно, что автобусы сцепились бортами. И без того узкая дорога стала еще уже из-за снега. Одна из полос им занята наполовину, что вынудило водителя одной из машин «прижаться» в собрату по несчастью. В итоге за ними собралась целая очередь из других автобусов.

Впрочем, пользователи соцсетей отметили не столько плохую уборку улиц, сколько «мастерство» шофера, которого никто не заставлял лезть в бутылочное горлышко не подождав, пока встречный транспорт проедет.