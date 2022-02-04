Проблему уборки снега в Мурино устранят системными решениями

Власти Ленобласти контролируют уборку снега в Мурино.

Власти Ленинградской области собрали отдельную рабочую группу по проблеме уборки снега в Мурино. Она работает на основе ранее созданного по поручению губернатора Александра Дрозденко «Снежного штаба». И оперативно принятые системные решения позволили в короткие сроки улучшить ситуацию.

- За три дня в Мурино было очищено не менее 70 % дорог общего пользования, 60 % карманов и 50 % дворовых территорий, вывезено более 20 тысяч кубометров снега, - отмечает пресс-служба областной администрации

Проблема образовалась из-за разграничения на муниципальные и частные территории в районах новостроек. Частные компании зачастую плохо содержат свою землю. А органы местного самоуправления не имеют права проводить уборку на чужой собственности

Сейчас власти решают вопрос передачи дорог и тротуаров из частной собственности в городскую.

А пока идет процесс, застройщикам, управляющим компаниям и торговым предприятиям муниципальных образований разъясняется ответственность за некачественную уборку на их территориях. Усилены проверки государственного жилищного надзора.

Также власти Ленинградской области обсуждают новую инициативу, которая обяжет торговые предприятия очищать не только крыльцо, но и прилегающую территорию в 10 метрах от него.

А пока администрации Мурино поручено до окончания зимы особо следить за чистотой в городе.